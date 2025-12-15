رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کشور با نسخه‌های کلی و تصمیمات غیرمیدانی درمان نمی‌شود، تأکید کرد: دانشگاه خط مقدم عقلانیت عمومی کشور است و کنشگری رؤسای دانشگاه‌ها، اساس حکمرانی را شکل می‌دهد.



به گزارش خبرگزاری صداو سیما، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، عصر امروز (دوشنبه، ۲۴ آذرماه) در دیدار وزیر علوم و روسای دانشگاه های سراسر کشور که به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد، با بیان اینکه کشور امروز به حکمرانی علمی نیاز دارد، گفت اگر قرار است به این نوع حکمرانی برسیم، پژوهش، آموزش و فرهنگ سه پایه اصلی حل مسائل کشور هستند وساخت حکمرانی برای حال و آینده کشور و استفاده از همه درس‌عبرت‌هایی که از گذشته گرفته‌ایم، ضرورت دارد.

وی یادآوری اینکه در این مسیر، وزارتخانه های آموزش‌وپرورش و علوم نقش محوری دارند، ادامه داد: این دو وزارتخانه در ابعاد مختلف نباید تضعیف شوند، چرا که جامعه‌ای به وسعت یک وزارتخانه را پوشش می‌دهند و کافی است فقط یک دهه به‌صورت متمرکز روی این موضوع کار کنیم؛ آن‌وقت تا سال‌ها از این منبع ارزشمند و اثرگذاری که شکل می‌گیرد، بهره‌مند خواهیم شد.

رئیس مجلس با بیان اینکه رؤسای دانشگاه‌ها کنشگران مرزی میان حوزه علم، دانش و دانایی از یک‌سو و حوزه قدرت و سیاست از سوی دیگر هستند و نقش مهمی در این میان ایفا می‌کنند، گفت: البته بحث دانشگاه‌ها خود موضوع مستقلی است و رؤسای دانشگاه‌ها کنشگران مرزی هستند و لولای اصلی این بحث به‌شمار می‌روند و در این شرایط کسانی که باید این مسیر را رقم بزنند اگر درگیر مسائل جزئی شود، دیگر نمی‌توان از او انتظار حکمرانی عاقلانه داشت و با انتظار داشت که اندیشه‌ورزی برای کشور از دانشگاه شکل بگیرد.

وی با تأکید بر این که حکمرانی عاقلانه یعنی نگاه عقلانیت عمومی در کشور باید از دانشگاه برخیزد، تاکید کرد: اگر اندیشه‌ورزی و مسئولیت‌پذیری در دانشگاه شکل نگیرد، تصمیم‌سازی به‌درستی اتفاق نمی‌افتد و تصمیم‌ها بر اساس ملاحظات لحظه‌ای و مقطعی اتخاذ می‌شود و نتیجه چنین وضعیتی، آسیب دیدن مسائل مهمی است که مستقیماً با روح و روان یک نوجوان یا جوان، از پایه دهم و یازدهم آموزش‌وپرورش گرفته تا مراحل بعدی در دانشگاه، گره خورده است.

وی خطاب به روسای دانشگاه های سراسر کشور تأکيد کرد: شما فرماندهان این میدان هستید و چه در میان دانشجویان و چه در ارتباط با بدنه جامعه، در خط مقدم قرار دارید و دانشگاه نیز خط مقدم عقلانیت عمومی کشور است.

رئیس مجلس یادآور شد: اگر این جایگاه وجود نداشته باشد، اگر اندیشه‌ورزی و مسئولیت‌پذیری در اینجا شکل نگیرد، تصمیم‌سازی به‌درستی اتفاق نمی‌افتد و تصمیم‌ها بر اساس ملاحظات لحظه‌ای و مقطعی اتخاذ می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی، آسیب دیدن مسائل مهمی است که مستقیماً با روح و روان یک نوجوان یا جوان ارتباط دارد.

وی با اشاره به پیامدهای تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی به موضوع کنکور اشاره کرد و با بیان این که موضوع کنکور موضوع علمی است، نه جریانی و نه سلیقه‌ای افزود: وقتی درباره جامعه‌ای تصمیم می‌گیریم، نباید تصور کنیم می‌توان با تصمیم‌های شتاب‌زده یا غیرعلمی با آن برخورد کرد و هیچ نهادی و ساختاری نباید محل تصمیم‌گیری بدون طی مسیر، اصول، مبنا و منطق باشد.

رئیس مجلس تصریح کرد: حکمرانی را نمی‌توان در اتاق‌های دربسته و صرفاً با حضور سیاستمداران پیش برد و حکمرانی عاقلانه نیازمند کنشگری است و این کنشگری، به‌ویژه کنشگری رؤسای دانشگاه‌ها، اساس حکمرانی را شکل می‌دهد.

وی با بیان اینکه همین منطق باید در اداره کشور حاکم باشد، تصریح کرد: رئیس دانشگاه باید دغدغه دانشجویی را که روی زمین می‌خوابد، با تمام وجود درک کند؛ باید با مسئله دانشجویان زندگی کند، شب را با کمبود بودجه و مشکل سپری کند تا بتواند برای آن راه‌حل پیدا کند و بدانیم که کشور با نسخه‌های کلی و تصمیمات غیرمیدانی درمان نمی‌شود.

قالیباف افزود: البته ورود به این مباحث باید با دقت، پرهیز از سطحی‌نگری و تکیه بر تجربه، علم و واقعیت‌های اجتماعی صورت گیرد و نباید اجازه داد مسائل بنیادین کشور به حاشیه یا روایت‌های غیرکارشناسی کشیده شود.

رئیس مجلس با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد ما این توان را داریم که درآمد سرزمینی کشور را در قالب برنامه هفتم دست‌کم ۲ برابر کنیم و با اتکا به تحلیل کارشناسی معقتدم می‌توان رشد اقتصادی ۸ درصدی را محقق کرد، به شرط آنکه به‌جای تکیه صرف بر سرمایه‌گذاری کلاسیک، بهره‌وری را به‌درستی تعریف و سهم آن را تا حدود ۵.۲ درصد افزایش دهیم.

وی در ادامه با طرح یک گزاره چالش‌برانگیز افزود: حتی می‌توان بخشی از سرمایه‌گذاری را از مسیرهای جدید تأمین کرد؛ به این معنا که حدود ۲ درصد از محل بهره‌وری، مجدداً به حوزه سرمایه‌گذاری بازگردد و تحقق چنین مدلی ساده نیست، اما باور دارم تنها نهادی که می‌تواند این مسیر را به‌طور واقعی به حرکت درآورد، دانشگاه است.

رئیس مجلس با تأکید دوباره بر نقش محوری دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه زمانی می‌تواند این نقش را ایفا کند که رئیس دانشگاه، حلقه عقلانیت میان حکمرانان و محیط واقعی جامعه باشد؛ کسی که بتواند سیاست، صنعت و علم را به هم متصل کند و تجارب گذشته نشان می دهد که این پیوند امکان‌پذیر است.

وی همچنین تأکيد کرد: یکی از مشکلات اصلی کشور، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری بدون پذیرش مسئولیت است؛ بنابراین هر نهادی که تصمیم می‌گیرد، باید مسئولیت آن را نیز بپذیرد.

رئیس مجلس در ادامه تأکید کرد: این نشست‌ها تداوم خواهد داشت و در جلسات بعدی به تفسیر مباحث و جمع‌بندی کامل خواهیم پرداخت تا بتوانیم مسیر کار را پیش ببریم. هر جایی از برنامه هفتم پیشرفت مشخص شود که در توان ما نیست یا جبران گذشته انجام نشده، با جدیت اصلاح خواهد شد و تلاش ما بر این است که در وزارت آموزش و پرورش و علوم، اقدامات لازم را انجام دهیم تا وضعیت فعلی کشور بهبود یابد.