سرپرست بیمارستان حضرت فاطمه الزهرای مهریز: این بیمارستان با ۱۱۵ تخت فعال و بهرهمندی از بخشها و تخصصهای متنوع، نقش مهمی در تأمین سلامت مردم شهرستان مهریز و مناطق همجوار ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر فلاحتی با بیان اینکه تعداد تختهای مصوب این بیمارستان ۱۶۲ تخت است، گفت: در حال حاضر ۱۱۵ تخت فعال در بیمارستان وجود دارد و ضریب اشغال تختها به طور میانگین حدود ۶۲ درصد است.
وی افزود: بخشهای فعال بیمارستان شامل داخلی، جراحی، زنان و زایمان، اطفال، دیالیز، آیسییو، سیسییو و اورژانس است و در کنار این بخشها، درمانگاه تخصصی نیز بهصورت مستمر به مراجعان خدمات ارائه میدهد.
سرپرست بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا با اشاره به توان نیروی انسانی این مرکز درمانی اظهار داشت: در حال حاضر ۹ پزشک عمومی، ۶ پزشک در اورژانس، چندین پزشک فوق تخصص در حوزههایی مانند خون و انکولوژی، نفرولوژی، مغز و اعصاب، نقص ایمنی و پیوند و همچنین ۳۲ پزشک متخصص در رشتههای مختلف در این بیمارستان مشغول فعالیت هستند.
فلاحتی ادامه داد: بهطور میانگین ماهانه حدود ۶ هزار و ۸۰۰ تا ۶ هزار و ۹۰۰ نفر به درمانگاههای تخصصی مراجعه میکنند و تعداد ویزیتهای عمومی نیز بیش از ۱۰ هزار نفر در ماه است. همچنین ماهانه نزدیک به هزار بیمار در بخشهای مختلف بیمارستان بستری میشوند که حدود ۳۰۰ نفر از این بستریها مربوط به اورژانس است.
وی تصریح کرد: بخش دیالیز بیمارستان نیز ماهانه حدود ۴۵۰ جلسه دیالیز را برای بیماران انجام میدهد که نقش مهمی در کاهش مراجعات بیماران به مراکز درمانی خارج از شهرستان دارد.
مدیر بیمارستان هم با تأکید بر نقش مؤثر خیرین در توسعه خدمات درمانی گفت: شهرستان مهریز به واسطه اقدامات ارزشمند خیرین، به دارالخیرین شناخته میشود و بخش قابل توجهی از زیرساختهای درمانی بیمارستان با مشارکت خیرین احداث یا تجهیز شده است.
محسنزاده افزود: درمانگاه بیمارستان، بخشهای قدیم و جدید، ساختمان MRI و بخش VIP با مشارکت خیرین ساخته یا تأمین اعتبار شده و پروژه آزمایشگاه بیمارستان نیز با پیشرفت فیزیکی ۵۰ تا ۶۰ درصدی در حال تکمیل است.
وی با اشاره به طرح توسعه این مرکز درمانی خاطرنشان ساخت: ساختمان توسعهای بیمارستان در چهار طبقه طراحی شده که دو طبقه آن به بهرهبرداری رسیده و دو طبقه دیگر نیازمند تکمیل، تجهیز و تأمین نیروی انسانی است که برنامهریزیهای لازم در این زمینه در حال انجام است.
مدیر بیمارستان با اشاره به کیفیت خدمات بخش دیالیز گفت: بخش دیالیز بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا از نظر کیفیت ارائه خدمات در سطح بالایی در استان قرار دارد و امیدواریم با تکمیل طرح توسعه و ارتقای امکانات، رضایتمندی هرچه بیشتر بیماران و همراهان آنان فراهم شود.