تیم های گلنور و پدافند اصفهان مقابل حریفان به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم بسکتبال گلنور اصفهان در خانه مقابل تیم طبیعت تهران به پیروزی دست یافت.