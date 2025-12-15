پخش زنده
تیم های گلنور و پدافند اصفهان مقابل حریفان به برتری دست یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم بسکتبال گلنور اصفهان در خانه مقابل تیم طبیعت تهران به پیروزی دست یافت.
تیم گلنور تنها نماینده استان اصفهان در رقابت های دسته برتر بسکتبال در هفته دوازدهم این مسابقات میزبان طبعیت تهران بود که در پایان با نتیجه ۷۲ بر ۶۸ به پیروزی دست یافت.
تیم گلنور با این پیروزی ۱۶ امتیازی شد و به رتبه پنجم جدول رده بندی این رقابت ها صعود کرد.
گلنور در هفته سیزدهم و بعدی این رقابت ها روز دوشنبه ۱ دی میهمان کاله تهران خواهد بود.
تیمهای ته جدولی پترونوین ماهشهر و پدافند اصفهان در سالن اندیشه ماهشهر نیز به مصاف هم رفتند که این دیدار با اختلاف سه امتیاز با نتیجه ۷۷ بر ۷۴ به سود تیم اصفهانی تمام شد.