محمدکاظم آلصادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، روز دوشنبه با مسعود بارزانی در اربیل دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در این دیدار، که سرکنسول ایران در اربیل و رایزن فرهنگی ایران در عراق هم حضور داشتند، تحولات منطقه، اوضاع سیاسی عراق و روابط بین اربیل و بغداد بررسی شد و دو طرف دیدگاههای خود را در این زمینهها تبادل کردند.
همچنین روابط بین اقلیم کردستان و جمهوری اسلامی ایران از دیگر محورهای این دیدار بود و دو طرف بر ضرورت توسعه و تقویت این روابط در حوزههای مختلف و در چارچوب منافع مشترک تأکید کردند.