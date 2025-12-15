پخش زنده
در نشستی باحضور رئیس شورای عالی استانها، ضمن تاکید بر نقش شوراها در رفع مشکلات شهری، راهکارهای مدیریت شهری با هدف ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان در لاهیجان بررسی و هم اندیشی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در نشست هماندیشی مدیریت شهری و اعضای شورای شهرستان لاهیجان با رئیس شورای عالی استانها که بعد ازظهر امروز برگزار شد بررسی مشکلات شهری و همکاری شوراها برای رفع چالشها، محور اصلی گفتوگو بود.
رئیس شورای عالی استانها در این نشست بر اهمیت نقش شوراها در مدیریت شهری و تصمیمگیریهای محلی تأکید کرد و گفت: برای تحقق اهداف قانون اساسی، باید گفتمان شوراها در کشور شکل بگیرد و عملکرد شوراهای شهر، روستا و استانها بر اساس قانون اساسی تقویت شود.
حاجی بگلو عملکرد شوراها در حوزههای عمرانی، فرهنگی، گردشگری و ارائه خدمات به مردم را قابل توجه دانست وافزود: با وجود تمام محدودیتها، عملکرد شوراها در ارائه خدمات به مردم چشمگیر بوده و ظرفیتها و پتانسیلهای زیادی برای توسعه بیشتر وجود دارد.
علیرضا مسچیان، فرماندار لاهیجان هم در این نشست بر نقش کلیدی شوراهای اسلامی در تصمیمگیریهای محلی و توسعه شهری تأکید کرد و گفت: تعامل سازنده شوراها با دستگاههای اجرایی، زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات و تحقق توسعه پایدار در شهرها و روستاها خواهد بود.
ابراهیم خوشحال، رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان نیز در این نشست با اشاره به موانع و مشکلات پیشروی مدیریت شهری و شوراها، به تشریح مهمترین چالشهای موجود در حوزه خدمات شهری، زیرساختها و اختیارات شوراها پرداخت و بر ضرورت حمایت و همراهی دستگاههای اجرایی برای رفع این مشکلات تأکید کرد.