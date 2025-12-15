به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در نشست هم‌اندیشی مدیریت شهری و اعضای شورای شهرستان لاهیجان با رئیس شورای عالی استان‌ها که بعد ازظهر امروز برگزار شد بررسی مشکلات شهری و همکاری شورا‌ها برای رفع چالش‌ها، محور اصلی گفت‌و‌گو بود.

رئیس شورای عالی استان‌ها در این نشست بر اهمیت نقش شورا‌ها در مدیریت شهری و تصمیم‌گیری‌های محلی تأکید کرد و گفت: برای تحقق اهداف قانون اساسی، باید گفتمان شورا‌ها در کشور شکل بگیرد و عملکرد شورا‌های شهر، روستا و استان‌ها بر اساس قانون اساسی تقویت شود.

حاجی بگلو عملکرد شورا‌ها در حوزه‌های عمرانی، فرهنگی، گردشگری و ارائه خدمات به مردم را قابل توجه دانست وافزود: با وجود تمام محدودیت‌ها، عملکرد شورا‌ها در ارائه خدمات به مردم چشمگیر بوده و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های زیادی برای توسعه بیشتر وجود دارد.

علیرضا مسچیان، فرماندار لاهیجان هم در این نشست بر نقش کلیدی شورا‌های اسلامی در تصمیم‌گیری‌های محلی و توسعه شهری تأکید کرد و گفت: تعامل سازنده شورا‌ها با دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات و تحقق توسعه پایدار در شهر‌ها و روستا‌ها خواهد بود.

ابراهیم خوشحال، رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان نیز در این نشست با اشاره به موانع و مشکلات پیش‌روی مدیریت شهری و شوراها، به تشریح مهم‌ترین چالش‌های موجود در حوزه خدمات شهری، زیرساخت‌ها و اختیارات شورا‌ها پرداخت و بر ضرورت حمایت و همراهی دستگاه‌های اجرایی برای رفع این مشکلات تأکید کرد.