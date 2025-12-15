به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "شيخ زاهدي" درباره اين خبر اظهار داشت : در پي کلاهبرداري از دو تن از شهروندان با رسيد ساز جعلي و شکايت آنان به پليس ،موضوع به صورت ويژه در دستور کار قرار گرفت.

وي افزود :ماموران پليس آگاهي با اقدامات تخصصي سرنخ هاي موجود از شيوه و شگرد وقوع جرم توسط کلاهبردار را مورد بررسي قرار داده و موفق شدند يک متهم را در اين خصوص شناسايي و دستگير کنند.

فرمانده انتظامي زرند با اشاره به اعتراف متهم به دو فقره کلاهبرداري از طريق جلب اعتماد شهروندان با ترفند رسيد ساز جعلي به ارزش يک ميليارد ريال از شهروندان خواست؛ حتما سامانه پيامکي حساب‌هاي بانکي خود را فعال و از انجام عمليات بانکي موردنظر اطمينان حاصل کنند و دقت داشته باشند پيامک ارسالي حتما از سرشماره بانک مربوطه باشد.