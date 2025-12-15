عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر نقش حیاتی ماموگرافی در تشخیص زودهنگام سرطان پستان گفت: میانگین سن بروز این بیماری در جهان حدود ۵۵ سال است، در حالی که در ایران بین ۴۶ تا ۴۹ سال گزارش می‌شود؛ سنی که زنان در اوج مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی خود هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آسیه‌سادات فتاحی با اشاره به آمار‌های جهانی و ملی اظهار کرد: سرطان پستان در صدر فهرست سرطان‌های شایع زنان قرار دارد و متأسفانه بیشترین میزان مرگ‌ومیر ناشی از سرطان نیز به این بیماری اختصاص یافته است. پس از آن، سرطان دهانه رحم و سرطان‌های دستگاه گوارش از جمله معده و روده بزرگ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه سن ابتلا به سرطان پستان در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است، افزود: میانگین سن بروز این بیماری در جهان حدود ۵۵ سال است، در حالی که در ایران بین ۴۶ تا ۴۹ سال گزارش می‌شود؛ سنی که زنان در اوج مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی خود هستند

این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت خودمراقبتی بانوان گفت: معاینه ماهانه پستان پس از پایان دوره قاعدگی باید به‌طور منظم انجام شود و در صورت مشاهده هرگونه تغییر در ظاهر پستان، ترشح خونی، فرورفتگی پوست یا احساس توده، مراجعه فوری به پزشک ضروری است. ترس از بیماری نباید مانع پیگیری شود، چراکه درمان زودهنگام ضامن سلامت است.

فتاحی انجام ماموگرافی را مهم‌ترین ابزار تشخیص زودرس سرطان پستان دانست و تصریح کرد: انجام ماموگرافی از سن ۴۰ سالگی به بالا، هر یک تا دو سال یک‌بار توصیه می‌شود. این روش امکان تشخیص بیماری پیش از بروز علائم بالینی را فراهم می‌کند و در صورت شناسایی در مراحل اولیه، شانس درمان کامل بسیار بالا خواهد بود.

وی با اشاره به پیشرفت‌های درمانی در کشور اظهار داشت: درمان سرطان پستان در ایران مطابق با استاندارد‌های روز دنیا انجام می‌شود و شامل جراحی‌های حفظ پستان، بازسازی هم‌زمان و استفاده از تکنیک‌های نوین پزشکی هسته‌ای برای برداشت غدد لنفاوی است.

این فلوشیپ جراحی سرطان افزود: در مراحل اولیه بیماری، حتی می‌توان با دارو‌های خوراکی و روش‌های هدفمند از جمله ایمونوتراپی، سرطان را کنترل و درمان کرد. امروزه درمان سرطان پستان به‌صورت تیمی و با همکاری متخصصان جراحی، شیمی‌درمانی، پرتودرمانی و هورمون‌درمانی انجام می‌شود.

فتاحی بیان کرد: بانوان باید مراقبت از سلامت خود را جدی بگیرند؛ سرطان پستان دیگر یک بیماری لاعلاج نیست و در صورت تشخیص به‌موقع، به‌ویژه با انجام ماموگرافی منظم، در مراحل اولیه کاملاً قابل درمان است.

وی با تأکید بر نقش سبک زندگی سالم در پیشگیری از سرطان گفت: ورزش منظم، تغذیه سالم با نمک و چربی کم و سرشار از آنتی‌اکسیدان، پرهیز از دخانیات و کنترل وزن از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری هستند. همچنین فرزندآوری و شیردهی پیش از ۳۰ سالگی نقش حفاظتی در برابر سرطان پستان دارد.