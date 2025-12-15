از ۲۷ آذر؛

آغاز رسمی فرآیند برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا

نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان هم صبح امروز در کرمان برگزار شد.