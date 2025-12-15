پخش زنده
نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان هم صبح امروز در کرمان برگزار شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، حجت الاسلام حمیدی رییس کل دادگستری استان در این نشست با بیان اینکه برگزاری انتخابات سالم نیازمند اجرای همه جانبه قوانین است گفت پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی مهمترین راهبرد این ستاد است
ابوذر عطاپور رئیس ستاد انتخابات استان هم در این نشست از آغاز رسمی فرآیند برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۲۷ آذر خبر داد و گفت فرمانداران استان هم از ۲۸ آذر فرایند تعیین هیاتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهرها را آغاز خواهند کرد.