دومین جلسه کمیسیون مقابله با قاچاق کالا و ارز استان در هفته جاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در این جلسه اعلام شد: هر گونه حمل و نگهداری دام بدون شناسنامه بهداشتی مصداق قاچاق است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان نیز در این جلسه به تشریح وضعیت قاچاق فرآوردههای نفتی و چالشهای موجود در این زمینه پرداخت و گفت: آمار رسمی نشان میدهد که روزانه حدود ۲۱ میلیون لیتر سوخت از مرزها خارج میشود که بخش عمدهای از آن مربوط به استانهای جنوب و جنوب شرقی است.
ورمقانی در ادامه با تقدیر از اقدامات نیروهای انتظامی و مرزبانی عنوان کرد: استان کردستان در همایش ملی اخیر در تهران به عنوان یکی از استانهای برتر در زمینه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی شناخته شد.
دبیر کمیسیون برنامهریزی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان نیز با انتقاد از ثبت نشدن اطلاعات دام در سامانه مربوطه گفت: پلاککوبی دام تا زمانی که در سامانه ثبت نشود، هیچ ارزش حقوقی و قانونی ندارد.
خداویسی همچنین اظهار داشت: با دستگاههایی که در رابطه با پیشگیری از قاچاق سوخت کوتاهی کنند برخورد میشود.
در این جلسه رحیمیان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان هم با اشاره به سختگیرانه بودن شیوهنامه جابهجایی دام تأکید کرد: قانونگذار برای حملونقل و جابهجایی دام، چهار شرط مشخص تعیین کرده و دامدار مکلّف است به محض خرید دام اطلاعات دام را در سامانه ثبت کند.
در ادامه زیبا کردار مدیرکل دامپزشکی کردستان با اشاره به نبود شناسنامه بهداشتی در دامهای قاچاق گفت: دامهای قاچاق، تحت شرایط قرنطینه و نظارت بهداشتی، به طور موقت نگهداری و پس از رسیدن به شرایط پایدار وارد چرخه کشتار شوند.