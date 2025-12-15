پخش زنده
مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر قزوین گفت: بیین۳۰ تا ۳۵ نفر در روز بهدلیل ابتلا به آنفلوانزا بستری میشوند و مجموع موارد بستری ماه گذشته به حدود ۲۰۰ بیمار رسیده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دکتر نیکزاد مدیرگروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر قزوین در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ گفت: عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی و موقعیت جغرافیایی استان که محل عبور بسیاری از مسافران است، از مهمترین دلایل افزایش شیوع این بیماری در قزوین محسوب میشود.
به گفته وی، روزانه نیز حدود ۵۰۰ مراجعهکننده با علائم تنفسی به مراکز درمانی استان مراجعه میکنند که حدود ۲۰ درصد آنها احتمال بالای ابتلا به آنفلوانزا دارند.
نیک زاد گفت: همچنین در حال حاضر بین۳۰ تا ۳۵ نفر در روز بهدلیل ابتلا به آنفلوانزا بستری میشوند و مجموع موارد بستری ماه گذشته به حدود ۲۰۰ بیمار رسیده است.
دکتر نیکزاد با تأکید بر اهمیت واکسیناسیون و رعایت پروتکلهای بهداشتی گفت: افرادی که در معرض خطر هستند حتماً برای تزریق واکسن اقدام کنند و در صورت بروز علائم بیماری، از ماسک سهلایه استفاده کرده و از حضور در اجتماعات خودداری کنند.
وی افزود: امسال واکسن آنفولانزا به میزان کافی در استان تأمین شده و تاکنون در سطح استان ۱۴ هزار دوز واکسن تزریق شده است؛ در شهرستان قزوین نیز حدود ۵۷۸۶ نفر واکسینه شدهاند.
این مقام مسئول بر تداوم اطلاعرسانی، رعایت فاصلهگذاری اجتماعی و توجه مردم به هشدارهای بهداشتی تأکید کرد تا از گسترش بیشتر بیماری جلوگیری شود.