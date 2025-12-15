پخش زنده
امروز: -
در بر خط مقدم این هفته مشکلات آلودگی هوا، نیمه کاره ماندن طرح اتوبوسهای تندرو اهواز و تونل تاراز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آلودگی هوا به عنوان یکی از مشکلات اساسی اهواز و شهرهای مختلف خوزستان تبدیل شده است. ضروری است اطلاع رسانی در خصوص روزهایی که فعالیت آموزشی مدارس و دانشگاهها مجازی میشوند با دقت و به سرعت انجام شود.
یکی از طرحهایی که در دستور کار شهرداری قرار گرفته است راه اندازی خط بی آر تی در کلانشهر اهواز میباشد که تا چندی ساخت ایستگاههای آن در حال انجام بود که ساخت برخی ایستگاهها تمام و برخی دیگر نیمه کار ماندهاند و نیاز میباشد ضمن تکمیل این ایستگاهها، فعالیت اتوبوسها نیز آغاز شود.
ساخت تونل تاراز در شهرستان اندیکا از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است و پس از چهار سال از آغاز آن پیشرفت کاری آن بسیار اندک میباشد.