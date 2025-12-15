پخش زنده
امروز: -
این دوره از رقابتها به مدت دو روز در سطح حرفهای، به میزبانی شهرستان ستانهاشرفیه و بخش بندرکیاشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، نخستین دوره مسابقات استانی کیکبوکسینگ WKO در سطح حرفهای، به میزبانی شهرستان آستانهاشرفیه و بخش بندرکیاشهر برگزار شد.
این دوره از رقابتها در ردههای نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و با حضور ۲۰۰ ورزشکار از شهرستانهای شلمان ، صومعهسرا ، کوچصفهان ، رودسر ، خمام ، آستانهاشرفیه ، رشت ، بندرکیاشهر ، ماسال ، لنگرود و لاهیجان به مدت دو روز برگزار شد.