به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هفت نفر از خادمین ثابت امامزادگان و بقاع متبرکه زنجان که تاکنون زائر اولی هستند، از محل درآمد موقوفات دارای نیات حسینی و در قالب «طرح زائران حسینی» به سفر زیارتی ۷ روزه عتبات عالیات در عراق اعزام می‌شوند. این سفر زمینی از مرز مهران انجام و با همراهی روحانی و مداح خواهد بود و هدایای تبرکی نیز برای خادمین در نظر گرفته شده است.

حجت‌الاسلام سید موسی موسوی، معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف استان، با اشاره به اهمیت نیات حسینی گفت: بیش از ۶۰ درصد موقوفات استان زنجان مربوط به امام حسین (ع) است و درآمد این موقوفات در ایام محرم، صفر و اربعین برای برپایی مراسم عزاداری، پذیرایی از عزاداران و اعزام زائران به عتبات عالیات هزینه می‌شود.

وی افزود : برخی واقفین حتی کل دارایی خود را وقف امام حسین (ع) کرده‌اند و هزینه اداره حرم‌های مطهر و اعزام زائران را نیز در وقفنامه‌های خود منظور کرده‌اند. در استان زنجان نزدیک به ۳ هزار موقوفه وجود دارد که نیمی اماکن مذهبی و نیم دیگر شامل زمین‌های زراعی، باغ، قنات، روستا و در مواردی مغازه و خانه است.