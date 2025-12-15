پخش زنده
شانزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف عصر امروز ۲۴ آذر با حضور ۴۸ شرکت برتر تولیدکننده و صادرکنندگان نمونه کشور در مشهد آغاز بهکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اتحادیه فرش دستباف خراسان رضوی گفت: این نمایشگاه از امروز تا ۲۸ آذرماه در سالن مفاخر نمایشگاه بینالمللی مشهد، همهروزه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
هادی مخملی افزود : اگرچه امروزه فرش ماشینی در همه خانهها جاپای خود را محکم کرده، اما واقعیت این است که فرش دستباف، هویت اسلامی ایرانی ماست و علاوه بر این، فقط در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار درآمد خالص ارزی ازمحل صادرات فرش دستباف و گبه عاید کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل سه درصد افزایش داشته است.
وی گفت: نمایشگاه مشهد فرصتی برای معرفی محصولات جدید، نقشههای جدید و روشهای نوین تولید فرش دستباف است. بیش از ۴۸ تولیدکننده از ۸ استان کشور در این نمایشگاه حضور دارند تا در فضایی به وسعت سه هزار مترمربع، یکی از بزرگترین آوردگاههای فرش دستباف را در معرض دید علاقهمندان قرار دهند.
رئیس اتحادیه فرش دستباف مشهد افزود: شاخصترین نامهای تجاری از تبریز، کاشان، قم و نمایندگان صاحبنام خراسان رضوی در این رویداد حضور دارند و با توجه به مشارکت کارگروههای تخصصی تجارت و بازرگانی از کشورهای همسایه ازجمله افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، عراق، ترکیه و البته کشورهای حاشیه خلیج فارس، فرصتی کمنظیر برای بازاریابی بینالمللی و معرفی دستاوردها در بخشهای فرش دستباف، تابلوفرش، گلیم و گبه، نمد و انواع دستبافتههای عشایری و روستایی فراهم شده است.