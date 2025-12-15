مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه از ثبت ملی جشنواره انگور روستای کندوله خبر داد و گفت: این جشنواره پس از طی مراحل کارشناسی و ارزیابی در سطح کشور، در فهرست رویدادهای گردشگری ایران به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،داریوش فرمانی اظهار کرد: جشنواره انگور کندوله یکی از رویدادهای شاخص محلی استان است که سهم مهمی در معرفی فرهنگ بومی، آئین‌های سنتی و محصولات کشاورزی منطقه دارد و ثبت ملی آن می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری این روستا باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه با اشاره به جایگاه روستای کندوله به‌عنوان روستای هدف گردشگری تصریح کرد: این ثبت، فرصت مناسبی برای معرفی هرچه بهتر جاذبه‌های طبیعی، فرهنگی و کشاورزی کندوله و ایجاد زمینه‌های جدید اشتغال و درآمد برای ساکنان محلی فراهم می‌کند.

فرمانی ادامه داد: برنامه‌ریزی ما بر این اساس است که جشنواره انگور هر سال با رویکردی تلفیقی از فرهنگ، کشاورزی و گردشگری برگزار شود تا ضمن جذب گردشگران، موجب پویایی اقتصادی و اجتماعی منطقه شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت گردشگری رویداد محور خاطرنشان کرد: ثبت جشنواره انگور کندوله در فهرست رویدادهای ملی، نمونه‌ای موفق از همکاری میان جامعه محلی، دستگاه‌های اجرایی و فعالان گردشگری است و توسعه این رویکرد از اولویت‌های اصلی اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه به شمار می‌رود.