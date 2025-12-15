به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، سرهنگ اکبر نجفي در تشريح جزئيات اين خبرگفت: در پي وقوع سرقت موبايل در سطح حوزه استحفاظي کلانتری ۱۱، شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی موفق شدند سارق موبایل را در حین فروش تلفن مسروقه در کمتر از یک ساعت دستگیر کنند.

نجفی بیان داشت: متهم دستگیر شده در بازجوئی‌های پلیس به ۶ فقره سرقت تلفن همراه از شهروندان اعتراف کرد.