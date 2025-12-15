پخش زنده
امروز: -
_فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری یک نفر سارق تلفن همراه در کمتر از یک ساعت در عملیات ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، سرهنگ اکبر نجفي در تشريح جزئيات اين خبرگفت: در پي وقوع سرقت موبايل در سطح حوزه استحفاظي کلانتری ۱۱، شناسایی سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کلانتری قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی موفق شدند سارق موبایل را در حین فروش تلفن مسروقه در کمتر از یک ساعت دستگیر کنند.
نجفی بیان داشت: متهم دستگیر شده در بازجوئیهای پلیس به ۶ فقره سرقت تلفن همراه از شهروندان اعتراف کرد.