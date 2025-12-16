بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در زنجان از ابتدای سال تاکنون ۹۶ هزار فقره تسهیلات پرداخت کرده و با سهم ۴۳ درصدی از کل وام‌های استان، رتبه اول شبکه بانکی را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیر شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران استان زنجان از پرداخت حدود ۹۶ هزار فقره تسهیلات به ارزش ۹.۲ همت از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: از نظر تعداد، این بانک با سهم ۴۳ درصدی، رتبه اول پرداخت وام در شبکه بانکی استان را کسب کرده است.

وی همچنین افزود: در این مدت، ۹۵۰ هزار فقره تسهیلات تکلیفی شامل وام‌های اشتغال، مشاغل خانگی، ازدواج و فرزندآوری به مبلغ ۱۲۵۰ میلیارد ریال نیز پرداخت شده است.