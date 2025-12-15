در نشست حضوری فرماندهی انتظامی استان مشکلات مراجعه کنندگان مطرح و پیگیری شد، همزمان با این نشست فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها نیز پاسخگوی مراجعان بودند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛در راستای ارتقاء تعامل مردمی و پاسخگویی مستقیم به دغدغه‌های شهروندان و تبیین اقدامات پلیس در حوزه‌های مختلف، جلسه ارتباط مستقیم فرماندهی انتظامی استان در مرکز و همزمان در شهرستان‌های استان توسط فرماندهان انتظامی شهرستان‌ها برگزار شد.

در این دیدار حضوری مراجعه کنندگان مشکلات خود را بیان و فرمانده انتظامی استان و فرماندهان شهرستان‌ها پیگیری کردند.