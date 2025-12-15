در پی اختلال فنی موقت در نمایشگرهای اطلاع‌رسانی ترمینال ۲ فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در روز دوشنبه ۲۴ آذر، روابط عمومی فرودگاه اعلام کرد که این امر بخشی از روند اجرای مرحله‌ای و بهینه‌سازی سامانه جدید اعلان پرواز (FIDS) بوده که برای ارتقای خدمات در حال انجام است.

با پیگیری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ روابط عمومی فرودگاه مهرآباد با اشاره به آغاز بهره‌برداری از سامانه جدید، توضیح داد که این پروژه ۱۰ روزه با هدف افزایش یکپارچگی و ارتقای امنیت سایبری در حال اجرا است.

اختلال مشاهده شده در مانیتورها، یک نقص فنی مقطعی بوده که در جریان فرآیند پایش و تثبیت عملکرد سامانه جدید رخ داده و توسط تیم‌های فنی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شده است.

فرودگاه مهرآباد با قدردانی از صبوری مسافران، تأکید کرده است که افزایش پایداری سامانه‌ها و بهبود تجربه سفر مسافران در اولویت قرار دارد و اقدامات کنترلی لازم برای جلوگیری از تکرار این موارد به‌صورت مستمر در حال انجام است.