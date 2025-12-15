

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان در هفته چهاردهم لیگ برتر عصر امروز برگزار شد و زردپوشان با تک گل محمد عسکری مقابل میزبانشان فولاد به پیروزی رسیدند.

همچنین احسان حاج صفی در دقیقه ۲۹ یک پنالتی را برای سپاهان خراب کرد.

این هفتمین برد پیاپی سپاهان در لیگ برتر است و شاگردان نویدکیا با یک بازی کمتر و ۲۷ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار گرفتند.

فولاد خوزستان پنجمین شکست را هم متحمل شد و با ۱۳ امتیاز در رده سیزدهم باقی ماند.