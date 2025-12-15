به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، جام خلیج فارس شامگاه دوشنبه تیم‌های فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان به مصاف هم رفتند که در این بازی تیم سپاهان با نتیجه یک بر صفر میزبان خود را شکست داد.

با این نتیجه سپاهان با بیست و هفت امتیاز صدرنشین شد و فولاد با سیزده امتیاز در رده سیزدهم جدول قرار گرفت.

عصر امروز نیز تیم استقلال خوزستان در یزد به مصاف تیم چادرملو اردکان رفت که با نتیجه سه بر یک مقابل میزبان خود شکست خورد. با این نیتجه چادر ملو با بیست و چهار امتیاز در رده سوم و تیم استقلال خوزستان با سیزده امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار گرفت.