جانشین ستاد بحران منطقه آزاد کیش، با اشاره به پیش بینی بارش ۸۰ میلی متری باران بر ضرورت رعایت نکات ایمنی ساکنان و گردشگران تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مهدی مسلمخانی، گفت: براساس صدور هشدار سازمان هواشناسی در چند روز آینده شاهد بارش باران شدید و وزش بادهای شدیدی خواهیم بود.
او با اشاره به صدور هشدار قرمز در استان، افزود: در جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد به دستگاههای متولی نکات مهم ابلاغ شد تا تمهیدات لازم را در خصوص مدیریت زیرمجموعههای خود در بحث آبگرفتگی معابر و شکستگی احتمالی درختان داشته باشند.
جانشین ستاد بحران منطقه آزاد کیش، گفت: ساکنان و گردشگران با رعایت نکات ایمنی به توصیهها و هشدارهایی که در فضای مجازی صداوسیما منتشر میشود دقت کنند.
مهدی مسلم خانی تصریح کرد: در ایام بارندگی و وزش باد زیر درختان کهنسال قرار نگیرند و خودروهای خود را پارک نکنند.
او افزود: از ساختمانهای بلند مرتبه و نیمه کار فاصله داشته باشند و محلهای دچار آبگرفتگی بیش از حد زانو وارد نشوند.
مسلم خانی تصریح کرد: دو شماره تلفن ۱۲۵ و ۱۳۷ برای ارتباط ساکنان و گردشگران با گروههای امدادی در زمان بارش باران در نظر گرفته شده است.
جانشین ستاد بحران منطقه آزاد کیش، گفت: ساکنان و گردشگران اگر محلی دچار حادثه شدند با شماره تلفنهای ۱۲۵ و ۱۳۷ تماس گرفته تا گروههای امدادی به سرعت وارد میدان شوند.
جانشین ستاد بحران منطقه آزاد کیش، خاطرنشان کرد: از فردا سه شنبه مسیر دریایی به مدت ۴ روز بسته است و مسافران در این مدت میتوانند از مسیر هوایی استفاده کنند.
مسلم خانی افزود: گردشگران مسیرهای هوایی برای آگاهی از زمان دقیق پرواز حتما با اطلاعات پرواز فرودگاه کیش در ارتباط باشند.
او خاطرنشان کرد: برای مهار روان آب ها، شرکت عمران تعدادی چاه جذبی در محوطههای مختلف ایجاد کرده و گروههای امدادی با تجهیزات آماده شدند.
جانشین ستاد بحران منطقه آزاد کیش، گفت: با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده در صورت لزوم برای تعطیلی بازارها در ایام بارندگی به مجموعه بازارها اطلاع رسانی خواهد شد.