وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با صدور پیامی از عملیات جراحی ترمیمی زیبایی پلاستیک نیکوکارانه برای کودکان نیازمند در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احمد میدری با صدور پیامی رسمی از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر «الله‌نظر شه‌بخش» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در تسهیل و هماهنگی انجام عملیات جراحی ترمیمی زیبایی پلاستیک نیکوکارانه برای کودکان نیازمند در مناطق مرزی استان سیستان و بلوچستان قدردانی کرد.

در متن این پیام آمده است:

«کاستن از آلام و رنج‌های انسان‌ها و احیای سلامت کودکان بازمانده از درمان که خانواده‌های آنان توان طی سیر درمانی‌شان در برهۀ زمانی لازم را نداشته‌اند، عملی خداپسندانه و به تعبیر خداوند متعال در قرآن هم‌سنگ احیای تمام مردم است (وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا).»

در ادامه این پیام آمده است: «از اینکه مفتخر بوده‌ایم با مساعی جناب‌عالی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی عمل نوع‌دوستانه جراحی پلاستیک را برای خانواده‌های ساکن در شهر‌ها و روستا‌های مرزی استان سیستان و بلوچستان شاهد باشیم، قدردان شما و شکرگزار درگاه خداوند متعال حیات‌بخش هستیم.

به پاس زحمات بی‌شائبه شما برای انجام عمل جراحی نیکوکارانه این لوح تقدیم شما می‌شود. امیدوارم روند اقدامات نوع‌دوستانه شما برای احیای سلامت کودکان استمرار و توسعه یابد.»