به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: هم‌اکنون بارش برف در گردنه های کت محور شهرکرد-کیار، زردی‌ها در شهرکرد، گوشنگلی و بیژگرد در بروجن، ناغان-کارون-چهارکردنه-بره‌مرده، گردنه خلک و تمامی محور‌های شهرستان لردگان آغاز شده است.

سعید خدابخشی افزود: تردد در گردنه‌ها و محور‌های برف‌گیر استان مستلزم رعایت سرعت مطمئنه و استفاده از زنجیرچرخ است.

وی افزود: ۴۵۰ نیرو و ۳۲۷ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین بصورت شبانه‌روزی در محور‌های برف‌گیر استان مستقر هستند.