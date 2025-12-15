پخش زنده
نشست مشترکی با حضور معاون فنی و زیربنایی راهآهن، مدیران منطقه آزاد اروند، و نمایندگان پیمانکاران پروژه راهآهن شلمچه-بصره برگزار شد تا راهکارهای عملی برای رفع موانع اصلی و تسریع در تکمیل پایانه ریلی شلمچه مورد بحث قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ از راهآهن جمهوری اسلامی ایران، این جلسه که در ساختمان شهدای راهآهن برگزار گردید، بر تبادل نظر پیرامون تسهیل اجرای پروژه تمرکز داشت.
سید مصطفی داودی، معاون فنی و زیربنایی راهآهن، مهمترین چالش موجود بر سر راه بهرهبرداری نهایی از این پروژه حیاتی را تقاطعهای همسطح در مسیر عنوان کرد.
در پایان این نشست، طرفهای ذینفع به توافق رسیدند که جلسات فنی مستمر در سطح مشاوران برگزار شود. هدف از این جلسات متمرکز، دستیابی به راهحل نهایی و فنی برای برطرفسازی چالش تقاطعهای همسطح خواهد بود تا مسیر برای تکمیل و بهرهبرداری از این پایانه ریلی مهم، هموار گردد.