۸ هزار و ۱۰۹ دانش آموز استان کرمان در ۴۳ مرکز آزمون امتحانات نهایی نوبت اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان رئیس اداره ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی آموزش و پرورش استان کرمان در گردهمایی دو روزه مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان گفت: ۸ هزار و ۱۰۹ دانش آموز استان کرمان در ۴۳ مرکز در امتحانات نهایی نوبت اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ شرکت می کنند.

، منصور شیخ پور گفت: آزمون های نهایی نوبت اول سال تحصیلی جاری که در ۲۹ شهرستان/منطقه برگزار می شوند، از شنبه ۲۷ آذر آغاز می شوند و تا چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ ادامه دارند.

وی افزود: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری آزمون های نوبت اول اندیشیده شده است، آزمون های نوبت اول متوسطه اول در بازه زمانی ۲۹ آذر تا ۱۰ دی با استفاده از رای کمیسیون خاص به مدت دو هفته برگزار می شوند و کلاس های درس در این مدت دایر نیستند.

رئیس اداره ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: چنانچه آزمونی باقی بماند در بازه زمانی ۱۱ دی تا ۱۷ دی به دلیل برگزاری مراسم اعتکاف و سالگرد شهید قاسم سلیمانی برگزار نمی شود و از ۱۷ دی ۱۴۰۴ با دایر بودن کلاس های درس برگزار می شوند.

شیخ پور گفت: ارزشیابی یک موتور محرک برای آموزش و ارزشیابی، جزئی از فرآیند یادگیری است، نظام آموزشی باید از "ارزشیابی از یادگیری" به "ارزشیابی برای یادگیری" تغییر مسیر دهد، در این راستا تدوین راهنمای عملی ارزشیابی آزمون های نهایی برای معلمان و آموزش دبیران و مدیران باید در نظر قرار گیرد.

بر پایه این گزارش، گردهمایی دو روزه مدیران و روسای آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق استان کرمان در مهمانسرای فرهنگیان شهر کرمان در حال برگزاری است