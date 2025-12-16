این مدرس دانشگاه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با دسته بندی بازی و سرگرمی به دو بخش فرهنگی و تجاری-صنعتی گفت: اگر بخواهیم به بن مایه های فرهنگی بازی ها در ایران اشاره کنیم، ظرفیت ها و بازی های خیلی خوبی داریم چون بازی ها مبتنی بر روایت هستند و این روایت های بومی، بازی ها را جذاب می کند.

این فعال عرصه اسباب بازی افزود: شخصیت ها، اسطوره ها و داستان های ایرانی ظرفیت مناسب و بی بدیلی برای طراحی و تولید اسباب بازی ایرانی هستند.

وی گفت: ایران در صنعت بازی و سرگرمی به رغم تلاش های خوبی که در سال های اخیر انجام شده نتوانسته است خیلی موفق عمل کند. چون نتوانسته ارتباط مناسبی با داشته های فرهنگی کشورمان یعنی بازی های بومی که روایتمند هستند با جهان صنعتی و مقتضیات تولید صنعتی برقرار کند.

بهنام زنگی، فعال عرصه اسباب بازی یکی از راهکارهای موفقیت در صادرات اسباب بازی ایرانی را روزآمد کردن بازی های بومی دانست و گفت: تولیدکنندگان و طراحان اسباب بازی ایرانی با روزآمد کردن و بازطراحی بازی های بومی به همراه روایت پردازی جدید و جذاب برای کودکان و نوجوانان می توانند سهم بیشتری از بازارهای صادراتی داشته باشند.

گفتنی است، بخش رقابتی دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی در دوره های گذشته به شناسایی استعدادها و فعالیت‌های اثربخش در حوزه اسباب‌بازی می‌پرداخت و در این دوره نیز با دعوت از تولیدکنندگان اسباب‌بازی ایرانی و ایجاد فضای رقابتی سازنده و هدفمند، محصولات برتر تولید شده هویتمند ایرانی در سال ۱۴۰۴ (بازه دی ۱۴۰۳ تا آذر ۱۴۰۴) را معرفی می‏‌کند.

دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۱۰ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون در خیابان حجاب تهران پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.