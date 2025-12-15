پخش زنده
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین گفت: طرح آبرسانی از سد طالقان یکی از ابرپروژههای حیاتی استان است که با حجم بالای اجرا و اعتبارات، نقش مهمی در تأمین آب شرب و کاهش برداشت از سفرههای زیرزمینی دارد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ستوده در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه قزوین افزود: این طرح پس از تخصیص ۶۰ میلیون متر مکعب آب از سهم کشاورزی به شرب استان در سال ۱۳۹۴، در سال ۱۳۹۶ با پیمانکاری شرکت جهاد نصر کرمان آغاز شد. در مرحله نخست، ۱۷ کیلومتر خط انتقال اجرا شد، اما به دلیل کمبود اعتبارات متوقف گردید تا اینکه در دولت فعلی با حمایت استاندار و مدیریت استان دوباره فعال شد.
وی توضیح داد: تاکنون ۱۸ کیلومتر خط انتقال شامل ۱۰ کیلومتر خط اصلی و ۸ کیلومتر انشعابی اجرا شده و شهر آبیک با ظرفیت ۲۵۰ لیتر در ثانیه از طریق یک تصفیهخانه موقت به آب باکیفیت سد طالقان دسترسی یافته است. چاههای قدیمی نیز برای شرایط اضطراری و پدافندی آماده نگه داشته شدهاند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین گفت: این طرح در مرحله نخست حدود ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته و به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقهای، یکی از بزرگترین و اثرگذارترین پروژههای استان به شمار میرود.
ستوده تأکید کرد: پس از عبور از نقطه آبیک، فازهای بعدی پروژه شامل انتقال آب به مهرگان، قزوین، محمدیه و تاکستان ادامه خواهد یافت. این طرح در نهایت قرار است آب شرب ۱۹۴ روستا و ۱۵ شهر استان را تأمین کند.
آبرسانی از سد طالقان و بالاخانلو؛ کاهش ۴۴ درصدی وابستگی قزوین به منابع زیرزمینی
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین، گفت: بیش از ۹۵ درصد آب شرب استان از منابع زیرزمینی تأمین میشود و خشکسالیهای اخیر موجب افت سطح آب چاهها و مشکلات جدی در تأمین آب شده است.
وی افزود: بر اساس مطالعات انجامشده تا افق ۱۴۲۵، بخشهای شمالی و جنوبی استان همچنان از منابع زیرزمینی استفاده خواهند کرد، اما در بخش میانی و مرکزی دشت قزوین، آب شرب ۱۶ شهر و ۱۹۲ روستا از طریق منابع سطحی تأمین میشود.
ستوده اضافه کرد: با اجرای دو طرح آبرسانی شامل انتقال ۶۰ میلیون متر مکعب آب از سد طالقان و ۵ میلیون متر مکعب از سد بالاخانلو، حدود ۴۴ درصد از وابستگی استان به منابع آب زیرزمینی کاهش یافته و این میزان از منابع سطحی تأمین خواهد شد.
ستوده با اشاره به اهمیت مهرگان به عنوان یکی از بزرگترین سکونتگاههای استان، تأمین آب شرب این منطقه را از اولویتهای فاز دوم اجرایی دانست.
وی گفت: خط اصلی انتقال آب از نقطه آبیک تا مهرگان ۳۵ کیلومتر طول دارد و لولههای مورد استفاده با قطر ۱.۶ متر و وزن حدود ۵ تن توسط شرکت لولهسازی ایران تولید میشوند که ضد زلزله و بادوام هستند.
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقهای، پیمانکار اصلی پروژه شرکت جهاد نصب است و در کنار آن، با ورود اوقاف و قرارگاه سازندگی به عنوان پیمانکار دوم، عملیات اجرایی سرعت گرفته است.
ستوده افزود: این طرح در مجموع شامل ۳۲۰ کیلومتر خط انتقال و یک تصفیهخانه با ظرفیت ۳ مترمکعب در ثانیه است. اعتبار مورد نیاز برای اجرای کامل پروژه حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده که بخشی از آن تاکنون از منابع دولتی و سرمایهگذاریهای جدید تأمین شده است.
سرمایهگذاری اوقاف؛ گرهگشای پروژه آبرسانی قزوین
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین، گفت: پروژه آبرسانی استان بسیار سنگین است و حدود ۷۰ درصد هزینهها مربوط به خرید لولههای سنگین با قطر بالا میشود. تاکنون بخشی از منابع مالی از محل ماده ۵۶ اوراق مرابحه و کمکهای دولت تأمین شده، اما کافی نبوده است.
وی افزود: پس از مذاکرات متعدد با سازمان اوقاف و حمایت استاندار، توافق شد آب شهرک قائم با نیاز سالانه حدود ۸۰۰ هزار متر مکعب از طریق خط انتقال تأمین شود و اوقاف در این پروژه سرمایهگذاری کند. این اقدام به عنوان نقطه عطفی در پروژه آبرسانی قزوین معرفی شد.
به گفته ستوده، بیش از ۲۵ جلسه در سطح استان و ملی برگزار شد و نهایتاً شورای عالی معماری و شهرسازی مجوزهای لازم را صادر کرد. همچنین تفاهمنامههای متعددی میان استاندار و رئیس سازمان اوقاف در حضور رئیسجمهور امضا شد که مسیر اجرای پروژه را هموار کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین خاطرنشان کرد: در کنار خطوط انتقال، احداث یک تصفیهخانه با ظرفیت سه متر مکعب در ثانیه در دستور کار قرار دارد. این تصفیهخانه در دو مدل یک و نیم متر مکعبی طراحی شده و بخشی از آن پیشتر با روش سرمایهگذاری BOT آغاز شده بود.
وی گفت: پروژه آبرسانی تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و زمین آن کاملاً آماده است. بخش نخست در منطقه خوزنان اجرا شده و پمپاژ کوچک انتهای مسیر بدون مشکل در حال فعالیت است.
ستوده تأکید کرد: با توافق میان دولت، شرکت آب منطقهای، اوقاف و قرارگاه سازندگی، مشکلات اعتباری پروژه برطرف شد. در این مدل، اوقاف سرمایهگذار، شرکت آب منطقهای مشاور و ناظر فنی، و قرارگاه سازندگی پیمانکار اجرایی است. قرارداد اولیه برای اجرای ۵.۵ کیلومتر بسته شده و اسناد EPC در حال تهیه است.
وی اضافه کرد: این طرح شامل ۱۲۰ کیلومتر خط اصلی انتقال از زیاران تا تاکستان و در مجموع ۳۲۰ کیلومتر خطوط انتقال به همراه تصفیهخانهای با ظرفیت ۳ متر مکعب در ثانیه است. اعتبار مورد نیاز پروژه حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین خاطرنشان کرد: این مدل سرمایهگذاری برای نخستین بار در کشور با مشارکت اوقاف و وزارت راه و شهرسازی اجرا میشود و میتواند به عنوان الگوی موفقی برای سایر استانها در اجرای پروژههای بزرگ تکرار شود.
آبگیری سد بالاخانلو و افزایش ظرفیت منابع سطحی قزوین؛ بهرهبرداری تا یک سال آینده
مدیرعامل شرکت آب منطقهای قزوین، گفت: علاوه بر تأمین ۶۰ میلیون متر مکعب آب شرب از سد طالقان، حدود ۴۰ میلیون متر مکعب پساب تصفیهشده در استان تولید خواهد شد که میتواند برای تغذیه سفرههای زیرزمینی و جایگزینی چاههای کشاورزی استفاده شود.
وی افزود: تخصیص آب کشاورزی استان که در سال ۱۳۹۴ تعیین شده بود همچنان پابرجاست و ۱۵۰ میلیون متر مکعب سهم کشاورزی حفظ خواهد شد. تنها ۶۰ میلیون متر مکعب از این سهم به آب شرب اختصاص یافته و در شرایط خشکسالی نیز اولویت با تأمین آب شرب خواهد بود.
ستوده با اشاره به روند تکمیل سد بالاخانلو گفت: تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پیمانکار پرداخت شده و الزامات فنی شامل خاکریزی، حفاری و تزریق در تونلهای انحراف و گالریها انجام شده است. کمیته آبگیری وزارت نیرو پس از بازدیدهای فنی، مجوز آبگیری را صادر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: با نصب تجهیزات و تکمیل الزامات، سد بالاخانلو آماده آبگیری در دهه فجر با حضور مسئولان ملی و استانی خواهد بود. پس از آبگیری مرحله اول، تمامی ترازهای آب شرب و کشاورزی فعال میشوند و پیشبینی میشود سد ظرف یک سال آینده به بهرهبرداری کامل برسد.