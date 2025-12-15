پخش زنده
بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران مدارس شهرستانهای کهنوج و جیرفت فردا سه شنبه غیر حضوری برگزار می شود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، بر تصمیم ستاد مدیریت بحران شهرستان کهنوج با توجه به بارندگی و آب گرفتگی معابر، فعالیت اموزشی مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی در روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری غیرحضوری برگزار خواهد شد.
همچنین بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران و با توجه به پیشبینی آبگرفتگی و ضرورت حفظ سلامت دانشآموزان، مدارس همه مقاطع تحصیلی شهرستان جیرفت سهشنبه ۲۵آذر تعطیل و فعالیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به اختیار روسای دانشگاهها خواهد بود.