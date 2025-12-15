پخش زنده
امروز: -
رئیسان سازمانهای حفظ نباتات ایران و ازبکستان در دیداری مشترک، بر لزوم توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای قرنطینه گیاهی، کنترل آفات و تسهیل تجارت امن محصولات کشاورزی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این دیدار طرفین بر تسریع در برقراری ارتباط الکترونیکی میان سامانههای قرنطینهای دو کشور و رفع موانع فنی برای افزایش سرعت مبادلات تجاری تأکید کردند.
مریم جلیلیمقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشورمان، ضمن اشاره به نقش سازمان در تضمین سلامت محصولات، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد ظرفیتهای علمی، فنی و اجرایی خود در زمینه کنترل آفات و بهداشت گیاهی را در اختیار ازبکستان قرار دهد و متقابلاً از تجارب تخصصی طرف ازبکستانی بهرهمند شود.
وی توسعه همکاریهای ساختارمند را کلید رفع موانع فنی دانست و بر ضرورت برگزاری نشستهای فنی مشترک تأکید کرد.
ابراهیم ارگاشف، رئیس سازمان حفظ نباتات ازبکستان، ضمن ابراز خرسندی از نظم و توانمندی متخصصان ایرانی در حوزه صادرات، از دیدگاههای مطرح شده استقبال کرد. نکته محوری درخواست وی، تسهیل فرآیندهای قرنطینهای و ایجاد ارتباط الکترونیکی بین سامانههای مرتبط دو کشور بود تا سطح اعتماد ارتقا یافته و سرعت مبادلات تجاری افزایش یابد.
در پایان این نشست، طرفین بر استمرار گفتوگوهای فنی، تقویت همکاریهای سازمانی و تدوین برنامههای مشترک در حوزه حفظ نباتات برای تسهیل هر چه بیشتر تجارت محصولات کشاورزی تأکید کردند.