اسامی داوران، ناظران و نمایندگان فدراسیون در هفته هشتم لیگ سی و هشتم هندبال مردان اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیتههای مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در مسابقات هفته هشتم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور را اعلام کردند که به این شرح است:
سه شنبه ۲۵ آذرماه - ساعت ۱۴:۰۰
* سایپا تهران – استقلال کازرون
داوران: احمد قیصریان – امیر قیصریان
نماینده فدراسیون: سعید ولدخانیان
ناظران فنی: محسن کرباسچی – فرامرز میآبادی
سه شنبه، ۲۵ آذرماه – ساعت ۱۶:۰۰
* هپکو اراک – سنگ آهن بافق
داوران: مهدی یاری – آرش عزیزی
نماینده فدراسیون: اکبر ریاحی
ناظران فنی: مهدی توکلی – حمید حسین زاده
* مس کرمان – سپاهان نوین اصفهان
داوران: روهام تقویان – وحید افرا
نماینده فدراسیون: محمد باژیان
ناظران فنی: مجید شجاع – کاظم عربی
* نیروی زمینی سبزوار – فرازبام خاییز دهدشت
داوران: افشین خراسانی – حامد دربهانی
نماینده فدراسیون: اصغر سهمی
ناظران فنی: بهنام جمشیدی – سیف الله حیدرپور
* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – پرواز هوانیروز تهران
داوران: حمزه پیرامون – اسدالله ناظریان
نماینده فدراسیون: حسن افتخاری
ناظران فنی: جواد ساعدی – حسین حسینی
