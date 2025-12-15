اسامی داوران، ناظران و نمایندگان فدراسیون در هفته هشتم لیگ سی و هشتم هندبال مردان اعلام شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته‌های مسابقات و داوران فدراسیون هندبال، اسامی داوران، ناظران و همچنین نمایندگان فدراسیون در مسابقات هفته هشتم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور را اعلام کردند که به این شرح است:

سه شنبه ۲۵ آذرماه - ساعت ۱۴:۰۰

* سایپا تهران – استقلال کازرون

داوران: احمد قیصریان – امیر قیصریان

نماینده فدراسیون: سعید ولدخانیان

ناظران فنی: محسن کرباسچی – فرامرز می‌آبادی

سه شنبه، ۲۵ آذرماه – ساعت ۱۶:۰۰

* هپکو اراک – سنگ آهن بافق

داوران: مهدی یاری – آرش عزیزی

نماینده فدراسیون: اکبر ریاحی

ناظران فنی: مهدی توکلی – حمید حسین زاده

* مس کرمان – سپاهان نوین اصفهان

داوران: روهام تقویان – وحید افرا

نماینده فدراسیون: محمد باژیان

ناظران فنی: مجید شجاع – کاظم عربی

* نیروی زمینی سبزوار – فرازبام خاییز دهدشت

داوران: افشین خراسانی – حامد دربهانی

نماینده فدراسیون: اصغر سهمی

ناظران فنی: بهنام جمشیدی – سیف الله حیدرپور

* فولاد مبارکه سپاهان اصفهان – پرواز هوانیروز تهران

داوران: حمزه پیرامون – اسدالله ناظریان

نماینده فدراسیون: حسن افتخاری

ناظران فنی: جواد ساعدی – حسین حسینی

