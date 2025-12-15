به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، ۴۰ نفر از فرهنگیان منوجانی در آیین باشکوهی به سوی مناطق عملیاتی جنوب کشور بدرقه شدند.

در این آیین، سرهنگ پاسدار اسلام حیدری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه منوجان، علی حاجبی_معاونت پرورشی آموزش و پرورش_، به همراه مسئولین بسیج دانش آموزی وفرهنگیان، ضمن آرزوی توفیق برای زائرین، بر اهمیت این سفر معنوی در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس تأکید نمودند.

سرهنگ حیدری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان منوجان سفر راهیان نور رابرای فرهنگیان پربرکت خواندوافزود:در هر برهه اززمان آشنایی با فرهنگ شهادت و پاسداشت ارزش‌های دفاع مقدس برای همه‌ی اقشار لازم است تا روحیه جهاد وشهادت طلبی همچنان زنده بماند.