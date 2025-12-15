قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن در کمیسیون عالی گراف با تأکید بر اینکه ترانزیت، شاخص اصلی رقابت‌پذیری در سطح منطقه است، هشداری جدی درباره تهدید جذب بارهای مهم توسط توقف‌های غیرضروری در مرزها صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در سی‌ونهمین جلسه کمیسیون عالی گراف حمل‌ونقل ریلی، که با حضور مدیران ستادی و منطقه‌ای راه‌آهن برگزار شد، میرحسن موسوی دیزجی قائم‌مقام مدیرعامل راه‌آهن ضمن گرامیداشت هفته پژوهش و حمل‌ونقل، دستیابی به اهداف حجمی جابجایی بار و مسافر در نیمه دوم سال را نیازمند تلاش هماهنگ و برنامه‌محور تمامی واحدها عنوان کرد.

در حوزه بین‌الملل، وی بر اهمیت توسعه ترانزیت ریلی تأکید کرد و از استقرار مستمر مأموران نظارتی در مرزهای ریلی خبر داد.

وی خاطرنشان ساخت که فرآیندهای نظارتی و بازرسی باید با در نظر گرفتن الزامات ایمنی، به گونه‌ای مدیریت شوند که حداقل وقفه در حرکت قطارها ایجاد شود تا زمان، مسیر و در نهایت مشتری از دست نرود.

در بخش مسافری، موسوی تأکید کرد: اعتماد عمومی به راه‌آهن تنها با حرکت به‌موقع قطارها به مقصد محقق می‌شود و کاهش تأخیرها در محورهای پرتردد مانند تهران–مشهد، کلید افزایش استقبال عمومی است.

همچنین، وی اشاره کرد که نتایج قراردادهای سرمایه‌گذاری (مانند بندر خشک آپرین) باید به افزایش بهره‌وری شبکه و کاهش هزینه تمام‌شده برای صاحبان کالا و مسافران منجر شود و همه واحدها موظف به پیگیری نتیجه‌محور پروژه‌ها تا مرحله اجرای عملیاتی هستند.