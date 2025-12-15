به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ پس از درخواست مدیران برخی مراکز آموزشی مبنی بر غیر حضوری شدن آموزش، طبق دستورالعمل ارسالی از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان و با تایید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان های سمنان ،آرادان و میامی ،برخی مدارس در روز سه‌شنبه هفته جاری غیر حضوری شدند.

با توجه به اینکه دبستان غیر دولتی پسرانه امید ایران،آموزشگاه استثنایی امیدنجات و دبستان پسرانه هدایت و هنرستان دخترانه فامیلی شهرستان دارای شرایط اجرای بخشنامه بیماری های واگیردار بوده به صورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام خواهد شد.

در شهرستان میامی هم مدرسه میرزای شیرازی (پایه ششم، کلاس آقای نعمتی) و کلیه مقاطع مدرسه سمیرا رحیمی به‌صورت غیرحضوری برگزار می شود.

در شهرستان آرادان هم پایه ی اول، دوم و سوم دبستان سمیه به صورت مجازی است.

همچنین فردا به مناسبت آیین تشییع و به خاکسپاری شادروان آیت الله سید محمد شاهچراغی کلیه مراکز آموزشی و دستگاه‌های اجرایی شهرستان دامغان به صورت«دورکار» فعالیت خواهند داشت.