آموزش دربرخی از مدارس این استان فردا سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴به صورت غیر حضوری برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ پس از درخواست مدیران برخی مراکز آموزشی مبنی بر غیر حضوری شدن آموزش، طبق دستورالعمل ارسالی از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان و با تایید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان های سمنان ،آرادان و میامی ،برخی مدارس در روز سهشنبه هفته جاری غیر حضوری شدند.
با توجه به اینکه دبستان غیر دولتی پسرانه امید ایران،آموزشگاه استثنایی امیدنجات و دبستان پسرانه هدایت و هنرستان دخترانه فامیلی شهرستان دارای شرایط اجرای بخشنامه بیماری های واگیردار بوده به صورت غیرحضوری و در بستر شاد انجام خواهد شد.
در شهرستان میامی هم مدرسه میرزای شیرازی (پایه ششم، کلاس آقای نعمتی) و کلیه مقاطع مدرسه سمیرا رحیمی بهصورت غیرحضوری برگزار می شود.
در شهرستان آرادان هم پایه ی اول، دوم و سوم دبستان سمیه به صورت مجازی است.
همچنین فردا به مناسبت آیین تشییع و به خاکسپاری شادروان آیت الله سید محمد شاهچراغی کلیه مراکز آموزشی و دستگاههای اجرایی شهرستان دامغان به صورت«دورکار» فعالیت خواهند داشت.