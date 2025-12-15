پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب بم گفت: همه مدیران باید در چارچوب قانون و بدون واهمه عمل کنند، چراکه اجرای درست قانون مهمترین ابزار اعتمادسازی در جامعه به شمار میرود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، دادستان عمومی و انقلاب بم با تأکید بر اینکه اجرای قانون بزرگترین مصلحت کشور است، گفت: همه مدیران باید در چارچوب قانون و بدون واهمه عمل کنند، چراکه اجرای درست قانون مهمترین ابزار اعتمادسازی در جامعه به شمار میرود.
بهنام جعفریزاده در جلسه شورای اداری شهرستان بم، با اشاره به نقش باور و اعتماد مردم در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی، بیان کرد: حضور آگاهانه مردم و باور به کارآمدی نظام از عوامل اصلی پیروزی و استمرار انقلاب بوده و امروز نیز تقویت همین باور، مهمترین وظیفه مدیران و مسئولان است.
وی با بیان اینکه دشمنان با ابزارهایی نظیر تشدید تحریمها، فشارهای خارجی و بزرگنمایی مشکلات داخلی درصدد القای ناکارآمدی نظام هستند، افزود: هدف نهایی این سیاستها ناامید کردن مردم از انقلاب اسلامی و القای این تصور است که نظام توان حل مشکلات را ندارد.
دادستان بم با تأکید بر همراهی همیشگی مردم با نظام در بحرانها و حوادث، تصریح کرد: مردم حتی در شرایط سخت اقتصادی و در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز از انقلاب و نظام حمایت کردند و امروز نوبت مدیران است که با عملکرد صحیح، این اعتماد را حفظ و تقویت کنند.
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی بم، ملاک موفقیت مدیران را میزان گرهگشایی از مشکلات مردم دانست و گفت: همه دستگاههای اجرایی، قضایی و نظارتی باید در مسیر حل مسائل، کاهش نارضایتیها و پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردمی حرکت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تصرفات حریم رودخانهها و ساختوسازهای غیرمجاز اشاره کرد و افزود: ورود دستگاه قضایی به این حوزه، امری استثنایی است و دستگاههای اجرایی باید با نظارت دقیق و بهموقع، از ابتدا مانع بروز چنین تخلفاتی شوند.
جعفریزاده تأکید کرد: دستگاههای خدماترسان از جمله آب، برق، گاز و شهرداریها مکلفاند پیش از ارائه هرگونه خدمات، استعلامهای قانونی لازم را انجام دهند تا از بروز مشکلات بعدی و تحمیل خسارت به مردم، بهویژه در زمان وقوع سیلاب، جلوگیری شود.
دادستان بم با اشاره به خروج حدود ۴۵۰ واحد مسکونی از محدوده حریم رودخانه در قالب اقدامات شورای پیشگیری از وقوع جرم، خاطرنشان کرد: همه مدیران باید وظایف قانونی خود را بهدرستی انجام دهند و در برابر تخلفات و اهمالکاریها بیتفاوت نباشند.
وی در پایان ضمن قدردانی از مدیران متعهد، خواستار تلاش مضاعف برای کاهش نارضایتیهای مردمی شد و گفت: مدیران باید شجاعت و شهامت اجرای قانون را داشته باشند؛ چراکه بزرگترین خدمت به مردم، حرکت در مسیر قانون و عدالت است.