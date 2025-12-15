فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: پلیس علاوه بر رسیدگی به موضوعات از طریق سامانه ۱۱۰، در تداوم روند پاسخگویی به مطالبات مردم یک سامانه دیگر را نیز تحت استفاده دارد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، فرمانده انتظامی استان کرمان در تشریح این خبر گفت: پلیس علاوه بر دریافت و رسیدگی به موضوعات و درخواست‌های امدادخواهان از طریق سامانه ۱۱۰، در تداوم روند پاسخگویی به مطالبات مردم یک سامانه دیگر را نیز به صورت فعال تحت استفاده دارد.

سردار "موقوفه ئی" افزود: این سامانه تحت عنوان ۱۹۷، در واقع دفتر نظارت همگانی بازرسی فرماندهی انتظامی است که ضمن دریافت گزارشات، پیشنهادات، انتقادات و درخواست‌های مختلف از مردم از طریق ارتباط با این سامانه، جلسات ارتباط مستقیم مسئولان انتظامی با مردم نیز تقریبا در هر ماه دو بار برگزار می‌شوند و به صورت مستقیم برای حل مشکلات مردم با مراجعین به گفت‌و‌گو می‌نشینیم.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در همین راستا جلسه ارتباط مستقیم اواخر آذرماه، هم در مرکز استان و هم به صورت همزمان در تمام شهرستان‌های استان تشکیل و به مشکلات مردم و مراجعین رسیدگی شد.