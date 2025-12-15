فرماندار شهرستان رابر از آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان برای مقابله با هرگونه بحران احتمالی و خدمات‌رسانی به مردم، به ویژه روستاییان و عشایر خبر داد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، فرماندار شهرستان رابر در جلسه مورخ ۲۴ آذرماه ستاد مدیریت بحران این شهرستان از آمادگی کامل دستگاه‌های خدمات‌رسان برای مقابله با هرگونه بحران احتمالی و خدمات‌رسانی به مردم، به ویژه روستاییان و عشایر خبر داد.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان با اشاره به هشدار‌های صادرشده از سوی هواشناسی اظهار داشت: همه دستگاه‌ها و ادارات در آمادگی کامل بسر می‌برند و تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط احتمالی اندیشیده شده است.

وی افزود: از مردم شریف شهرستان انتظار داریم به همه هشدار‌ها و توصیه‌هایی که از سوی ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان صادر می‌شود، توجه داشته باشند و در صورت بروز هرگونه بحران یا مسئله در شهر و روستا‌های شهرستان، مراتب را در اسرع وقت با دهیار و بخشداران و شهردار منطقه خود -جهت مدیریت شرایط- اطلاع دهند.