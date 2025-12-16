بلیت قطار‌های مسافری، برای بازه زمانی اول تا ۳۰ دی، از امروز ۲۵ آذر پیش فروش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پیش‌فروش اینترنتی بلیت در همه محور‌ها (مسیر‌های رفت تا ۳۰ دی و مسیر‌های برگشت تا اول بهمن)، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح امروز از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی انجام می‌شود.‌

پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز، از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ امروز از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.‌ لازم به ذکر است از ساعت ۱۴ به بعد، به‌صورت هم‌زمان پیش‌فروش اینترنتی و حضوری ادامه خواهد داشت.