لیگ برتر بسکتبال/ کاله مازندران - استقلال

در هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال تیم کاله با نتیجه ۸۲ بر ۷۹ درمقابل استقلال، پیروز این دیدار شد.
عکاس :الهام رضایی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ - ۲۲:۳۰
