به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرعامل هلال‌احمر مازندران از تداوم عملیات جست‌وجو برای یافتن یک کوهنورد مفقودشده در ضلع جنوبی قله دماوند خبر داد. مدیرعامل هلال‌احمر مازندران از تداوم عملیات جست‌وجو برای یافتن یک کوهنورد مفقودشده در ضلع جنوبی قله دماوند خبر داد.

غلامعلی فخاری اشرفی گفت: در ساعت ۱۴:۳۵ روز یکشنبه ۲۳ آذرماه، گزارشی از مفقودی یک کوهنورد در ارتفاعات ضلع جنوبی قله دماوند دریافت شد.

وی افزود: تیم‌های تخصصی امداد و نجات کوهستان از پایگاه رینه و شعبه آمل با به‌کارگیری توان زمینی و پهپادی در چند محور عملیاتی مشغول جست‌وجو هستند.

مدیرعامل هلال‌احمر مازندران تأکید کرد عملیات با توجه به شرایط نامساعد جوی و برودت هوا، با رعایت کامل اصول ایمنی در حال انجام است و نتایج متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.