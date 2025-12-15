تداوم عملیات جستوجوی کوهنورد مفقودی در دماوند
مدیرعامل هلالاحمر مازندران از ادامه عملیات جستوجوی یک کوهنورد مفقودشده در ضلع جنوبی قله دماوند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
مدیرعامل هلالاحمر مازندران از تداوم عملیات جستوجو برای یافتن یک کوهنورد مفقودشده در ضلع جنوبی قله دماوند خبر داد.
غلامعلی فخاری اشرفی گفت: در ساعت ۱۴:۳۵ روز یکشنبه ۲۳ آذرماه، گزارشی از مفقودی یک کوهنورد در ارتفاعات ضلع جنوبی قله دماوند دریافت شد.
وی افزود: تیمهای تخصصی امداد و نجات کوهستان از پایگاه رینه و شعبه آمل با بهکارگیری توان زمینی و پهپادی در چند محور عملیاتی مشغول جستوجو هستند.
مدیرعامل هلالاحمر مازندران تأکید کرد عملیات با توجه به شرایط نامساعد جوی و برودت هوا، با رعایت کامل اصول ایمنی در حال انجام است و نتایج متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.