فرماندار شوش در نشست ستاد جوانی جمعیت، مشکل اصلی این شهرستان را نبود زمین برای ساخت مسکن دانست و از عملکرد بانکها در عدم پرداخت وامهای مربوطه انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید صبری پور فرماندار شوش در نشست ستاد جوانی جمعیت، گفت: توصیه به جوانان برای ازدواج و فرزندآوری نیازمند فراهم کردن بسترهایی نظیر تامین زمین برای مسکن است.
وی مشکل اصلی ساخت مسکن در این شهرستان را نبود زمین دانست و ادامه داد: پیگیریهای فراوانی برای باز کردن گرههای تامین زمین، مسکن و تسهیلات جوانی جمعیت شوش در سطح ملی و استانی انجام شده و در حال انجام است.
فرماندار شوش با انتقاد از پرهیز بانکها در پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت در این شهرستان گفت: آمار بالای فرزندآوری در شوش ناشی از سنتهای قومی و ریشه دار خانوادههای این شهرستان است.
وی سنتی بودن جامعه شوش را از جمله مزیتهای این شهرستان دانست و افزود: فرهنگهای سنتی میان اقوام شوش موجب شده تا آمار فرزندآوری در این شهرستان نسبت به استان در وضعیت مطلوبی باشد ولی این آمار نباید موجب غفلت دستگاهها شود.
اجتناب بانکها در پرداخت وامهای جوانی جمعیت در شوش قابل پذیرش نیست
صبری پور بیان کرد: بانکهای استان با این استدلال که آمار فرزندآوری در شوش بالاست از پرداخت وام جوانی جمعیت به خانوادهها و جوانان این شهرستان اجتناب میکنند که این استنکاف از اجرای قانون، قابل پذیرش نیست.
وی افزود: پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت یکی از الزامهای قانونی است ولی هیچ بانکی در شهرستان و استان به این الزام قانونی عمل نمیکند.
فرماندار شوش با مهم دانستن کار فرهنگی و استفاده از ظرفیت سمنها و رسانهها در تبیین فرهنگ فرزندآوری در جامعه گفت: ترویج فرزندآوری نیاز به کار ابتکاری، خلاقیت و نوآوری دارد.
آمارهای گمراه کننده یکی از آسیبهای مدیریتی است
صبری پور با تاکید بر اینکه جوانان تازه ازدواج کرده ادارات باید در اولویت تخصیص خانه سازمانی آن دستگاه باشند، گفت: جوانی جمعیت، افزایش فرزندآوری و تسهیل ازدواج جوانان مسوولیت جمعی همه دستگاهها در شوش است.
وی آمارهای گمراه کننده را یکی از آسیبهای مدیریتی در شوش دانست و ادامه داد: بر اساس آمار دستگاههای مختلف شهرستان با پرداخت ۵۰ وام یک میلیارد ریالی ۱۵۰ شغل در شوش ایجاد شده است که این آمار با واقعیتهای اقتصادی موجود همخوانی ندارد.
جمع کل متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان شوش، ۱۰ هزار و ۳۵ نفر بوده که درخواست ۲ هزار و ۱۰۰ نفر تایید نهایی شده است.
فرماندار سابق شوش، اواسط آبان ماه سال گذشته از حل مشکل حقوقی و اجرایی زمینهای موسوم به ۴۱ هکتاری برای احداث طرحهای مسکن شوش پس از ۱۱ سال و آزادسازی این زمینها خبر داده بود.
بر اساس اعلام معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، تعداد کل ثبتنام کنندگان طرح جوانی جمعیت در کشور حدود ۵۳۰ هزار نفر است که سهم خوزستان از این تعداد حدود ۱۱ درصد است.