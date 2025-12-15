به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدییت بحران استانداری اصفهان در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۳ از شبکه اصفهان در خصوص جزئیات این حادثه مرگبار گفت: در پی گزارشی از این حادثه که در آزادراه اصفهان _نطنز در کیلومتر ۸۰ در ساعت ۲۲ و ۲۰ دقیقه امشب ۲۴ آذرماه رخ داد، ۴ کد ۱۱۵ و ۳کد از تیم های امداد و نجات جمعیت هلال احمر از ۴ پایگاه امداد و نجات به همراه دیگر تیم های امدادی از جمله اورژانس، آتش نشانی و... به محل اعزام شدند.

منصور شیشه فروش با بيان اينكه این اتوبوس مسافربری به سمت تهران در حرکت بود که دچار واژگونی شد، افزود: این حادثه ۹ مصدوم هم داشت که دو مصدوم این حادثه به بیمارستان خاتم الانبیا نطنز ، ۵ مصدوم به گلدیس شاهین شهر، یک مصدوم غرضی و یک مصدوم. هم به بیمارستان امین منتقل شد.

خبر تکمیل می شود