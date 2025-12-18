پخش زنده
امروز: -
برداشت مرکبات از باغهای بم تا پایان دی ادامه دارد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بم اعلام کرد:سطح زیرکشت مرکبات در شهرستان حدود ۲۰۰۰ هکتار و شامل پرتقال، نارنگی، نارنج و گریپفروت میشود و بخش عمده آن به پرتقال است
عباس رخشان افزود: پیشبینی میشود امسال حدود ۱۶ هزار تن انواع مرکبات از باغهای شهرستان برداشت شود که عمده مصرف آن در بازار داخلی و استانهای مختلف کشور خواهد بود.
وی ویژگیهای مرکبات منطقه بم را ممتاز توصیف کرد و گفت: به علت اوضاع خاص آبوهوایی از جمله روزهای آفتابی و گرم، شبهای خنک، آبیاری با قنوات و کاشت مخلوط با نخلها، مرکبات این منطقه طعم و مزه بسیار مطلوب دارند.