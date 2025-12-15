به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری، در مجموع ۷۵ هزار و ۶۹۶ تن نهاده دامی توسط شبکه تعاونی روستایی در سطح استان تأمین و توزیع شده است.

سجاد حسامی افزود: این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان و دامداران استان و با هدف تأمین پایدار نهاده‌های مورد نیاز دامداران و مرغداران انجام شده و اتحادیه‌های تعاونی روستایی با همکاری شبکه‌های توزیع، نقش مهمی در مدیریت بازار نهاده‌های دامی و جلوگیری از کمبود احتمالی ایفا کرده‌اند.

وی همچنین تأکید کرد: استمرار این روند می‌تواند به افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و دامپروری کمک کرده و زمینه‌ساز توسعه پایدار در مناطق روستایی باشد.