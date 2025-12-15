پخش زنده
سرمربی فولاد پس از شکست مقابل سپاهان، اخراج یحیی گلمحمدی را ناباورانه خواند و گفت داور چهارم در این تصمیم کمتجربهگی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید مطهری دوشنبه شب پس از شکست تیمش در مقابل سپاهان با تبریک به تیم سپاهان درباره عملکرد فولاد گفت: سپاهان تیم بسیار پرمهره و قابل احترامی است اما فوتبالی که امروز ما ارائه دادیم یک فوتبال شناور بود و موقعیت زیادی ایجاد کردیم.
وی بیان کرد: ما برخلاف جریان بازی، یک گل روی اشتباه خودمان دریافت کردیم و سپاهان روی تیزهوشی به گل رسید. ما همه جور موقعیت ایجاد کردیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.
مطهری با بیان اینکه تیم ما سپاهان را تحت فشار قرار داده بود افزود: با هر تیمی که بازی داریم، چهار بازی قبل آن را میبینیم و فکر میکنم هیچ تیمی مثل ما سپاهان را تحت فشار قرار نداده بود.
وی ادامه داد: نتیجه بازی فوتبال همیشه منطبق با آنچه ارائه میدهید، به دست نمیآید. باید یاد بگیریم حرفهایتر کار کنیم و گل بزنیم تا این اتفاقات رقم نخورد.
انتقاد از اخراج یحیی گلمحمدی
مربی فولاد خوزستان در ادامه به اخراج یحیی گلمحمدی اشاره کرد و گفت: داور چهارم در اخراج یحیی گلمحمدی کمتجربهگی کرد و نمیدانم چه اتفاقی افتاد که داور به او کارت قرمز نشان داد. اخراج گلمحمدی ناباورانه بود در حالی که میتوانستند این صحنه را مدیریت کنند زیرا اتفاقی نبود که گلمحمدی اخراج شود.
مطهری با اشاره به نمایش خوب اما بدون امتیاز فولاد در برخی بازیها اظهار کرد: فولاد، فوتبال فوقالعادهای ارائه میدهد اما در نتیجه گیری خوب نبودیم. فوتبال قابل احترامی به نمایش میگذاریم و قبول دارم که در کنار آن باید نتیجه هم به دست بیاید.
وی از برنامهریزی برای تقویت تیم در نیمفصل دوم خبر داد و گفت: لیستی تهیه کردهایم تا نقاط ضعفمان را پوشش دهیم و در نیم فصل دوم تیم بهتری باشیم. صد در صد در نیمفصل دوم به این فکر هستیم تا شرایط فولاد را بهتر کنیم.
مطهری در پایان با تقدیر از بازیکنان جوان فولاد، درباره فروش محمد عسکری نیز توضیح داد: تک تک بازیکنان ما خالصانه و صادقانه بازی میکنند و فکر میکنم در هیچ دورهای جوانان فولاد اینقدر بازی نکرده باشند. خیلیها به ما میگویند چرا محمد عسکری را فروختید در حالی که او قرارداد نداشت. البته فصل گذشته خیلی گفتیم قرارداد او را تمدید کنید اما این کار را انجام ندادند.
دیدار تیم های فولاد و سپاهان با برتری یک بر صفر سپاهان به پایان رسید.