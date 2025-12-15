پخش زنده
رئیس پلیس آذربایجانشرقی از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف انواع کالای قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شهرستان تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار علی محمدی اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر حمل کالای قاچاق در محور مواصلاتی صوفیان–تبریز ماموران پلیس امنیت اقتصادی بلافاصله به محل اعزام شدند و پس از شناسایی خودروی موردنظر با هماهنگی مراجع قضایی کامیون مذکور را توقیف کردند.
وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۱۶ تن آرد یارانهای خارج از شبکه، ۱۱ هزار و ۲۲۲ عدد انواع مواد خوراکی، ۲ هزار و ۴۳۶ قوطی نوشیدنی انرژیزا و ۵۸۰ عدد انواع لوازم پلاستیکی و خانگی قاچاق کشف و ضبط شد.
سردار محمدی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اقلام مکشوفه را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند تصریح کرد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
رئیس پلیس آذربایجانشرقی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک و قاچاق، مراتب را در اسرع وقت از طریق شمارههای ۱۱۰ و ۳۰۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.