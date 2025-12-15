مدیر موزه‌های آذربایجان غربی از برپایی نمایشگاه گروهی هنر‌های تجسمی در موزه شهر ارومیه به‌مدت یک هفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلیل رستم پور نمایشگاه گروهی هنر‌های تجسمی در موزه شهر ارومیه به همت اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی و با مشارکت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان دایر شده است.

مدیر موزه‌های آذربایجان غربی افزود: در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ اثر از برگزیدگان جشنواره‌های فرهنگی هنری فرهنگیان و دانش‌آموزان به نمایش در آمده است.

او گفت: این نمایشگاه از ۲۴ آذر تا ۱ دی‌ماه به‌مدت ۱ هفته در موزه شهر ارومیه واقع در مدرسه تاریخی ۲۲ بهمن میزبان علاقه‌مندان است.