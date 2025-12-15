برپایی نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در موزه شهر ارومیه
مدیر موزههای آذربایجان غربی از برپایی نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در موزه شهر ارومیه بهمدت یک هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ جلیل رستم پور نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی در موزه شهر ارومیه به همت ادارهکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی و با مشارکت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان دایر شده است.
مدیر موزههای آذربایجان غربی افزود: در این نمایشگاه بیش از ۱۰۰ اثر از برگزیدگان جشنوارههای فرهنگی هنری فرهنگیان و دانشآموزان به نمایش در آمده است.
او گفت: این نمایشگاه از ۲۴ آذر تا ۱ دیماه بهمدت ۱ هفته در موزه شهر ارومیه واقع در مدرسه تاریخی ۲۲ بهمن میزبان علاقهمندان است.