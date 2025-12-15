سفر معاون وزیر صمت به آذربایجانغربی
عاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با استقبال سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجانغربی و با هدف بررسی وضعیت شهرکها و نواحی صنعتی استان وارد ارومیه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
بازدید از پروژه نیروگاه خورشیدی ۵۰ مگاواتی، شهرک صنعتی مهاباد و نشست با فعالان صنعتی برای بررسی مشکلات و پیگیری طرحهای توسعهای از برنامههای این سفر است.
این سفر در راستای حمایت از صنایع کوچک و متوسط انجام میشود.