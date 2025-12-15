پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کمیته امداد گیلان از اجرای پویش یلدای مهربانی همزمان با طولانیترین شب سال، در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سیدمجتبی جلالی پور با اشاره به نزدیک بودن شب یلدا، گفت: پویش تهیه بستههای شب یلدا برای خانوادههای نیازمند با عنوان «یلدای مهربانی» در استان گیلان برگزار میشود.
وی، با بیان اینکه ایتام، زنان بی سرپرست و خانوارهای بد سرپرست در اولویت برای توزیع این بستههای حمایتی قرار دارند، گفت: خیّران و نیکوکاران میتوانند برای مشارکت در این پویش، کمکهای نقدی و غیر نقدی خود را به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری تحویل دهند.
مدیرکل کمیته امداد استان، ضمن قدردانی از اعتماد و همراهی حامیان و خیّران، گفت: مردم نوعدوست گیلانی میتوانند کمکهای خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۷۶۷۸ و یا به شماره حساب ۰۱۰۹۳۵۲۱۷۶۰۰۴ که برای پویش یلدای مهربانی در نظر گرفته شده واریز کنند.
جلالی پور، افزود: شماره گیری کد دستوری #۰۱۳*۸۸۷۷* و یا ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۳ را نیز از دیگر روشهای مشارکت در این پویش اعلام کرد.