به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سیدمجتبی جلالی پور با اشاره به نزدیک بودن شب یلدا، گفت: پویش تهیه بسته‌های شب یلدا برای خانواده‌های نیازمند با عنوان «یلدای مهربانی» در استان گیلان برگزار می‌شود.

وی، با بیان اینکه ایتام، زنان بی سرپرست و خانوار‌های بد سرپرست در اولویت برای توزیع این بسته‌های حمایتی قرار دارند، گفت: خیّران و نیکوکاران می‌توانند برای مشارکت در این پویش، کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری تحویل دهند.

مدیرکل کمیته امداد استان، ضمن قدردانی از اعتماد و همراهی حامیان و خیّران، گفت: مردم نوعدوست گیلانی می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۷۶۷۸ و یا به شماره حساب ۰۱۰۹۳۵۲۱۷۶۰۰۴ که برای پویش یلدای مهربانی در نظر گرفته شده واریز کنند.

جلالی پور، افزود: شماره گیری کد دستوری #۰۱۳*۸۸۷۷* و یا ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۳ را نیز از دیگر روش‌های مشارکت در این پویش اعلام کرد.