برگزاری جلسه بررسی و رفع مسائل و مشکلات حوزه آموزشی آذربایجانغربی
در جلسه تخصصی شورای آموزش و پرورش استان مسائل و مشکلات این حوزه طرح، بررسی و مصوبات لازم درخصوص رفع موانع موجود اتخاذ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجانغربی در این جلسه با تاکید بر اهمیت مسائل مرتبط با آموزش و پرورش در نظام اداره کشور، گفت: اینکه ریاست شورای آموزش و پرورش استان بر عهده استاندار است و از افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان اعضای شورای آموزش و پرورش انتخاب شدهاند، نشان از اهمیت موضوع و استفاده از تمام ظرفیتها برای برنامهریزی، تصمیمگیری و بهبود وضعیت آموزش و پرورش میباشد.
رسول مقابلی با اشاره به لزوم همکاری همه نهادها و دستگاههای اجرایی در رفع مسائل و مشکلات حوزه آموزش و پرورش، افزود: رفع مسائل مرتبط با آموزش و پرورش تنها بر عهده سازمان آموزش و پرورش نبوده و ضروری است برای رفع مسائل و موانع در نظام تعلیم و تربیت از تمام ظرفیتهای موجود بهره بگیریم.
بررسی اجرای ماده ۲۰ قانون ادارهکرد مدارس و مراکز غیردولتی و پرداخت مالیات ۴ درصدی، پیگیری موضوع کاربری مدرسه تاریخی ۲۲ بهمن و پیگیری و رفع مسائل آموزشی مرتبط با مددجویان کانون اصلاح و تربیت ارومیه، از موضوعاتی بود که در این جلسه بهصورت تخصصی طرح و ضمن بررسی تصمیمات لازم اتخاذ شد.